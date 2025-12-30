JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Conférence Corpus des sculptures et remplois antiques du Cotentin Valognes
Rue de L Hôtel Dieu Valognes Manche
Cette conférence mettra en lumière les travaux en cours autour du corpus archéologique local typologies, usages, réemplois et apports pour la connaissance des sites antiques du Nord-Cotentin.
En partenariat avec l’association Agglomération Antique d’Alauna, l’événement réunira trois spécialistes L. Paez-Rezende (Inrap), L. Jeanne (Craham), J. Deshayes (Craham).
Rue de L Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
