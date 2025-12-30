JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Conférence Corpus des sculptures et remplois antiques du Cotentin Valognes

Rue de L Hôtel Dieu Valognes Manche

Tarif : gratuit

Date et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Cette conférence mettra en lumière les travaux en cours autour du corpus archéologique local typologies, usages, réemplois et apports pour la connaissance des sites antiques du Nord-Cotentin.
En partenariat avec l’association Agglomération Antique d’Alauna, l’événement réunira trois spécialistes L. Paez-Rezende (Inrap), L. Jeanne (Craham), J. Deshayes (Craham).

Sans réservation & gratuit

RDV Hôtel-Dieu, Valognes   .

Rue de L Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26  pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Conférence Corpus des sculptures et remplois antiques du Cotentin

