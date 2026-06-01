Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Place Renée Sanson Sainte-Bazeille

Sainte-Bazeille

Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie

Place Renée Sanson Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite libre du musée

Exposition temporaire

Archéo-balade

Le Musée Archéologique de Sainte-Bazeille vous donne rendez-vous les 13 et 14 juin 2026 pour les Journées Européennes de l’Archéologie !

Venez découvrir ou redécouvrir la collection permanente du musée 50 ans de recherches dans le marmandais .

Parcourez l’exposition temporaire de M. Ménarra sur les fibres et matières textiles du monde .

Participez à une archéo-balade dans le bourg de Sainte-Bazeille.

Gratuit et ouvert à tous ! .

Place Renée Sanson Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 23 60 52 bernard.abaz@gmail.com

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English : Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie

Self-guided tour of the museum

Temporary exhibition

Archéo-balade

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne