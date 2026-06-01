Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Place Renée Sanson Sainte-Bazeille
Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Place Renée Sanson Sainte-Bazeille samedi 13 juin 2026.
Sainte-Bazeille
Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie
Place Renée Sanson Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visite libre du musée
Exposition temporaire
Archéo-balade
Le Musée Archéologique de Sainte-Bazeille vous donne rendez-vous les 13 et 14 juin 2026 pour les Journées Européennes de l’Archéologie !
Venez découvrir ou redécouvrir la collection permanente du musée 50 ans de recherches dans le marmandais .
Parcourez l’exposition temporaire de M. Ménarra sur les fibres et matières textiles du monde .
Participez à une archéo-balade dans le bourg de Sainte-Bazeille.
Gratuit et ouvert à tous ! .
Place Renée Sanson Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 23 60 52 bernard.abaz@gmail.com
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English : Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie
Self-guided tour of the museum
Temporary exhibition
Archéo-balade
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne