Journées européennes de l’Archéologie — Balade archéologique à Saint-Émilion Saint-Émilion
Journées européennes de l’Archéologie — Balade archéologique à Saint-Émilion Saint-Émilion dimanche 14 juin 2026.
Saint-Émilion
Journées européennes de l’Archéologie — Balade archéologique à Saint-Émilion
463 Rue Des Anciennes Ecoles Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie, la Ville de Saint-Émilion vous propose une balade inédite à la découverte de son sous-sol et de ses vestiges enfouis.
Au fil de trois sites majeurs du territoire, cette visite accompagnée invite les participants à explorer les traces archéologiques qui racontent l’histoire plurimillénaire de Saint-Émilion un sanctuaire souterrain creusé dans la roche, un cimetière médiéval oublié et une villa antique gallo-romaine nichée au cœur du vignoble.
Chaque étape de ce parcours est animée par les archéologues et spécialistes qui fouillent, étudient et mettent en lumière ces lieux d’exception. Une immersion passionnante entre patrimoine, recherche et mémoire des paysages.
Prévoyez des chaussures confortables. .
463 Rue Des Anciennes Ecoles Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09 accueil@ville-stemilion.fr
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English : Journées européennes de l’Archéologie — Balade archéologique à Saint-Émilion
L’événement Journées européennes de l’Archéologie — Balade archéologique à Saint-Émilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Emilion
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