Journées Européennes de l’Archéologie

Eauze Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, ELUSA Capitale antique ouvre ses portes gratuitement ! Découvrez notre programme pour ce week-end archéologique.

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Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

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English :

On the occasion of the European Archaeology Days, ELUSA, the ancient capital, opens its doors free of charge! Discover our program for this archaeological weekend.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Eauze a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan