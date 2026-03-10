Journées Européennes de l’Archéologie Eauze
Journées Européennes de l’Archéologie Eauze samedi 13 juin 2026.
Journées Européennes de l’Archéologie
Eauze Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, ELUSA Capitale antique ouvre ses portes gratuitement ! Découvrez notre programme pour ce week-end archéologique.
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Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr
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English :
On the occasion of the European Archaeology Days, ELUSA, the ancient capital, opens its doors free of charge! Discover our program for this archaeological weekend.
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Eauze a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan