Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART TISSAGE LARROUSSE Coarraze

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART TISSAGE LARROUSSE Coarraze

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART TISSAGE LARROUSSE Coarraze samedi 11 avril 2026.

Lieu : TISSAGE LARROUSSE

Adresse : 19 Rue Louis Barthou

Ville : 64800 Coarraze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-11T14:00:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Coarraze

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Visites commentées de l’atelier (sur réservation) dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration expositions de tissus.   .

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62  ttptextiles64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Coarraze a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

À voir aussi à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques)