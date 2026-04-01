JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART TISSAGE LARROUSSE Coarraze

Coarraze

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Visites commentées de l’atelier (sur réservation) dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration expositions de tissus. .

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com

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English : JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Coarraze a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay