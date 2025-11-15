Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Croque Histoires Place de la Mairie Coarraze

Croque Histoires

Croque Histoires Place de la Mairie Coarraze mercredi 10 juin 2026.

Croque Histoires

Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, … suivi d’échanges.   .

Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 

English : Croque Histoires

German : Croque Histoires

Italiano :

Espanol : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Coarraze a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay