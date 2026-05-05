Représentations Théâtrales Salle des fêtes Coarraze

Coarraze

Représentations Théâtrales

Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

On choisit pas sa famille, comédie de Jean-Christophe Barc

C’est le jour de leur mariage, tous deux vont sur leurs 70 ans. Un vent de folie furieuse souffle dans une petite ville bretonne où s’accumulent les catastrophes d’un mariage pas comme les autres organisé par les enfants des mariés.

Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique, une tante alsacienne, une jeune fille irresponsable, un frère qu’on n’attendait pas et bien d’autres personnages pittoresques s’étripent joyeusement dans l’affolement des préparatifs ou dans les vapeurs d’alcool d’un vin rouge, un peu vert. .

Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentations Théâtrales

L’événement Représentations Théâtrales Coarraze a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay