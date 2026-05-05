Représentations Théâtrales Salle des fêtes Coarraze
Représentations Théâtrales Salle des fêtes Coarraze dimanche 14 juin 2026.
Coarraze
Représentations Théâtrales
Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
On choisit pas sa famille, comédie de Jean-Christophe Barc
C’est le jour de leur mariage, tous deux vont sur leurs 70 ans. Un vent de folie furieuse souffle dans une petite ville bretonne où s’accumulent les catastrophes d’un mariage pas comme les autres organisé par les enfants des mariés.
Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique, une tante alsacienne, une jeune fille irresponsable, un frère qu’on n’attendait pas et bien d’autres personnages pittoresques s’étripent joyeusement dans l’affolement des préparatifs ou dans les vapeurs d’alcool d’un vin rouge, un peu vert. .
Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Représentations Théâtrales
L’événement Représentations Théâtrales Coarraze a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques)
- Représentation Théâtrale Salle des fêtes Coarraze 29 mai 2026
- Représentation Théâtrale Salle des fêtes Coarraze 5 juin 2026
- Croque Histoires Place de la Mairie Coarraze 10 juin 2026
- Représentation théâtrale Salle des fêtes Coarraze 12 juin 2026
- Ouverture du tissage Larrousse, TISSAGE LARROUSSE, Coarraze 27 juin 2026