Ouverture du tissage Larrousse, TISSAGE LARROUSSE, Coarraze

Ouverture du tissage Larrousse 27 et 28 juin TISSAGE LARROUSSE Pyrénées-Atlantiques

Participation libre, réservation nécessaire pour la visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le tissage Larrousse a été créé en 1919 par Valerien Larrousse, ancien contremaître dans une filature locale. Il s’agissait d’une entreprise familiale dans laquelle les enfants ont été formés au tissage. Joseph a pris les rênes de l’entreprise après la 2° guerre mondiale.

Les productions textiles s’adressaient à une clientèle locale, essentiellement (Béarn – Bigorre) : linge de maison et vêtements de travail, blouses d’écoliers etc.

Aujourd’hui ce lieu conserve une collection de tissus réalisés dans cet établissement mais aussi produits dans d’autres usines de la plaine de Nay, plaine qui fut appelée « Le Petit manchester ».

Visites commentées (en français et béarnais) de l’atelier dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines d’entre elles pour démonstration.

Expositions de tissus

Vente de tissus et d’articles vintage

TISSAGE LARROUSSE 19 RUE LOUIS BARTHOU, 64800 COARRAZE Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ttptextiles64@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 41 08 62 »}]

Visites commentées de l’atelier dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration – expositions de tissus. patrimoine industriel tissage

Maryse Larrousse