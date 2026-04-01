JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL TISSAGE LARROUSSE Coarraze
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL TISSAGE LARROUSSE Coarraze dimanche 12 avril 2026.
Coarraze
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL
TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Visites commentées de l’atelier (sur réservation) dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration expositions de tissus.
Marché des artisans et artisans d’art à la Salle des Fêtes. .
TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL Coarraze a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques)
- JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART TISSAGE LARROUSSE Coarraze 11 avril 2026
- Croque Histoires Craca istuèra en bilingue français gascon) Place de la Mairie Coarraze 29 avril 2026
- Bois de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- VTT 2 Les Crêtes de Coarraze à St-Vincent Coarraze Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- VTT 1 Les Bois de Carrasquet à Sargaillouse Coarraze Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026