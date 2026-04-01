JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL TISSAGE LARROUSSE Coarraze

Coarraze

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Visites commentées de l’atelier (sur réservation) dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration expositions de tissus.

Marché des artisans et artisans d’art à la Salle des Fêtes. .

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ET MARCHE ARTISANAL Coarraze a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay