Beauvoir-sur-Niort

Journées européennes des moulins à Beauvoir-sur-Niort

Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Cette année encore, l’équipe Un Vent de fêtes , ouvre les portes du Moulin de Rimbault en partenariat avec la commune de Beauvoir-sur-Niort pour une visite immersive au cœur de l’édifice !

Découvrir son histoire, comprendre ses rouages, apprendre le vocabulaire spécifique lié à la meunerie, un rendez-vous à ne pas manquer !

Deux jours pour explorer un monument historique unique au cœur de votre territoire ! Un moulin à vent tournant, vestige d’un patrimoine meunier traditionnel.

La visite est gratuite. Le Moulin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en raison de l’étroitesse du bâtiment.

Nous sommes très heureux de partager un petit bout d’histoire et de convivialité avec vous !

Ps Pour les visiteurs du samedi, nous vous proposons d’apporter votre pique nique pour déjeuner ensemble aux abords du Moulin.

Visite gratuite .

Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes des moulins à Beauvoir-sur-Niort

L’événement Journées européennes des moulins à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Niort Marais Poitevin