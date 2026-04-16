Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Rues du vieux village Allauch

Allauch

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Le moulin Louis Ricard ne sera ouvert que le dimanche. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Un rendez-vous annuel organisé par la Fédération des Moulins de France pour ouvrir les portes des moulins et faire découvrir leur histoire, leur fonctionnement et leur rôle dans nos territoires, d’hier à aujourd’hui.

Un week-end pour découvrir des moulins partout en France et en Europe !



Un moulin pour …

écraser, concasser, pulvériser, presser, mélanger, aiguiser, râper, battre, teiller, pétrir, malaxer, forer, propulser, élever, scier, forger, pomper, éclairer, polir, glacer (moulin glacier), tordre…



Des journées pour…

Découvrir, raviver la curiosité

Partir à la rencontre du moulin, outil incontournable de la vie humaine. Découvrir sa génèse, l’ingéniosité de l’être humain et les améliorations apportées pour transformer les énergies prinmaires (musculaire animale ou humaine, éolienne, hydraulique, marine) en mouvements mécaniques.



Et mettre à l’honneur

toutes celles et ceux qui œuvrent, parfois depuis des décennies, à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine des moulins et leurs écosystèmes. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

An annual event organized by the Fédération des Moulins de France to open the doors of the mills and discover their history, their operation and their role in our territories, from yesterday to today.

L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Allauch a été mis à jour le 2026-04-12 par Maison du Tourisme d’Allauch