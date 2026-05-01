Napoléon III et l’Europe des Peuples, Europe des Nationalités et le Général de Gaulle, l’Europe des Nations Salle principale de Fontvieille Allauch

Allauch

Napoléon III et l’Europe des Peuples, Europe des Nationalités et le Général de Gaulle, l’Europe des Nations

Samedi 16 mai 2026.

A 16h. Salle principale de Fontvieille Salle principale de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Conférence animée par Odile Delmas, docteur en lettres et en langues et littératures romanes, sur les thèmes de Napoléon III et l’Europe des peuples, ainsi que le Général de Gaulle et l’Europe des nations.

L’Université Populaire Provençale organise, le samedi 16 mai 2026, à 16 h, à la Bastide de Fontvieille (ancienne Salle des Mariages), 780 route des Quatres Saisons 13190 Allauch, une conférence d’Odile Delmas, Docteur ès lettres et Docteur en Langues et Littératures romanes, chercheuse associée au Laboratoire EA 4277 Université d’Avignon et Pays de Vaucluse



Napoléon III et l’Europe des peuples, Europe des nationalités et

le général de Gaulle, l’Europe des nations



Odile Delmas montrera les correspondances, à travers le temps, de ces deux visions de l’Europe des peuples. Cette Europe des peuples, Europe des nationalités, Napoléon III en était partisan avec sa vision proche de celle des socialistes du premier XIXe siècle qui soutenaient une sorte de droit d’ingérence pour libérer les peuples de l’Europe des dynasties du Congrès de Vienne.



De la formation de l’Etat roumain, libéré des turcs à l’unification de l’Italie libérée du poids autrichien, l’action de Napoléon III fut constante.



Sa conception d’une Europe des peuples, des nationalités se retrouve, sur bien des points, dans l’Europe des nations telle que l’avait conçue le général de Gaulle. Une Europe des nations, assurant la paix et le progrès dans la fierté d’elle-même. .

Salle principale de Fontvieille Salle principale de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Lecture by Odile Delmas, Doctor of Letters and Romance Languages and Literatures, on the themes of Napoleon III and the Europe of peoples, and General de Gaulle and the Europe of nations.

L’événement Napoléon III et l’Europe des Peuples, Europe des Nationalités et le Général de Gaulle, l’Europe des Nations Allauch a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme d’Allauch