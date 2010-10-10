Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 6 mai 2026.
Allauch
Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire Bientôt en vente
Mercredi 6 mai 2026.
3 séances
de 10h à 11h
de 14h à 15h
de 15h30 à 16h00. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !
Tout public, conseillé partir de 5 ans Durée 60 minutes
Contenu de la séance
• Spectacle Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire
• Balade céleste à travers les constellations représentant des animaux
Teaser https://youtu.be/EQSDz-xPfm0?si=dyghuRGaFtCWAznq .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
James, a traveling penguin from the South Pole, and Vladimir, a funny bear from the North Pole, meet on the Arctic ice floe. As apprentice astronomers, they wonder why it takes so long to get dark at the Earth’s poles.
L’événement Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire Bientôt en vente Allauch a été mis à jour le 2026-04-18 par Maison du Tourisme d’Allauch
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