A la conquête des astéroïdes Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
A la conquête des astéroïdes Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 6 mai 2026.
Allauch
A la conquête des astéroïdes bientôt en vente
Mercredi 6 mai 2026.
2 séances
de 11h30 à 12h30
de 17h00 à 18h00. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Les astéroïdes font partie de ce que l’on nomme les petits corps du système solaire.
Longtemps considérés avec dédain, ils recèlent pourtant de précieuses informations sur la naissance du système solaire, et donc de la Terre, et sont également suspectés d’avoir joué un rôle dans l’apparition de la vie sur celle-ci. Certains d’entre d’eux croisent toutefois la trajectoire de notre planète autour du Soleil et constituent donc pour nous un danger dont il convient de se protéger. Toutes ces raisons ont motivé depuis 30 ans la réalisation de plusieurs missions spatiales, toutes plus ambitieuses les unes que les autres, avec pour objectifs de mieux connaître les astéroïdes et de pouvoir le moment venu se protéger de ceux nous menaçant. Produit par Saint Thomas Productions et plusieurs fois récompensé, ce spectacle vous propose de revivre sur de magnifiques images l’incroyable aventure de l’exploration spatiale des astéroïdes racontée avec passion par celui qui en est un des principaux acteurs, l’astrophysicien Patrick MICHEL de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice.
Contenu de la séance
• Spectacle A la conquête des astéroïdes
• D’une présentation commentée en direct par l’animateur de l’origine et de la localisation des astéroïdes dans notre système solaire
Teaser https://youtu.be/UyAlVOTWDyo?si=U4W3P4053BvOzbzu .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Asteroids belong to the so-called small bodies of the solar system.
L’événement A la conquête des astéroïdes bientôt en vente Allauch a été mis à jour le 2026-04-18 par Maison du Tourisme d’Allauch
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