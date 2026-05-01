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Festival folklorique portugais Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Festival folklorique portugais Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Théâtre de Nature, rue Trinière

Adresse : Théâtre de Nature

Ville : 13190 Allauch

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Allauch

Festival folklorique portugais

Dimanche 10 mai 2026.
A partir de 10h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Festival folklorique portugais avec messe, procession, restauration rapide, animation et début du festival.
Le festival folklorique portugais se déroulera à Allauch le 10 mai 2026. La journée débutera à 10h30 par une messe en l’honneur de Nossa Senhora de Fátima à l’Eglise St. Sébastien Allauch Village, suivie à 11h30 par le départ de la procession. À 12h00, une restauration rapide sera proposée, accompagnée d’une animation par Arsénio Gomes au Théâtre de Nature, avec entrée libre. Le festival débutera officiellement à 14h30, avec la participation de l’AFPM Rancho de Monaco, Juventude Lusitana de Toulon, Leis Ami d’Alau et Rancho Santa Maria d’Allauch.   .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20  tourisme@allauch.com

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English :

Portuguese folk festival with mass, procession, fast food, entertainment and start of the festival.

L’événement Festival folklorique portugais Allauch a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme d’Allauch

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