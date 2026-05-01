48ème Festival folklorique portugais Théâtre de Nature Montée de la Calèche, 13190 Allauch Allauch

Allauch

48ème Festival folklorique portugais

Dimanche 10 mai 2026 de 10h30 à 20h. Théâtre de Nature Montée de la Calèche, 13190 Allauch Eglise Saint Sébastien Place Docteur Joseph Chevillon, 13190 Allauch Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le 10 mai 2026, Allauch accueille le 48ᵉ Festival Folklorique Portugais messe, procession en l’honneur de Notre‑Dame de Fátima et après‑midi de folklore. Une journée ouverte à tous pour célébrer traditions, émotion et ferveur portugaises.

Le groupe Santa Maria organise le 10 mai 2026 son 48ᵉ Festival Folklorique Portugais à Allauch, avec un format entièrement repensé pour renouer avec les traditions populaires portugaises.



La journée s’ouvrira à 10h30 par une messe en l’honneur de Notre‑Dame de Fatima, célébrée à l’église Saint‑Sébastien. Elle sera suivie d’une procession solennelle jusqu’au Théâtre de Nature, avec la statue de la Vierge portée sur un brancard orné de fleurs naturelles, dans la plus pure tradition.



Le festival débutera à 14h30, après les prises de parole d’un représentant de la mairie d’Allauch et du consul du Portugal.



Chaque année, notre festival rassemble la communauté portugaise de la région. Cette fois, nous voulons aller plus loin ouvrir l’événement à un public plus large et partager nos traditions avec tous. .

Théâtre de Nature Montée de la Calèche, 13190 Allauch Eglise Saint Sébastien Place Docteur Joseph Chevillon, 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 51 74 28 groupesantamaria13@gmail.com

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English :

On May 10, 2026, Allauch hosts the 48? Portuguese Folk Festival: mass, procession in honor of Our Lady of Fátima and an afternoon of folklore. A day open to all to celebrate Portuguese traditions, emotions and fervor.

L’événement 48ème Festival folklorique portugais Allauch a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme