Villar-Loubière

Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier

Moulin de Villar-Loubière Villar-Loubière Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier, venez découvrir ou redécouvrir le Moulin de Villar-Loubière, à travers des visites commentées.

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Moulin de Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 22 52 08 mediation@champsaur-valgaudemar.fr

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English :

As part of the European Mills and Mill Heritage Days, come and discover or rediscover the Moulin de Villar-Loubière, with guided tours.

L’événement Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Villar-Loubière a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar