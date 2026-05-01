Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Villar-Loubière
Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Villar-Loubière samedi 16 mai 2026.
Villar-Loubière
Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier
Moulin de Villar-Loubière Villar-Loubière Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier, venez découvrir ou redécouvrir le Moulin de Villar-Loubière, à travers des visites commentées.
.
Moulin de Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 22 52 08 mediation@champsaur-valgaudemar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the European Mills and Mill Heritage Days, come and discover or rediscover the Moulin de Villar-Loubière, with guided tours.
L’événement Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Villar-Loubière a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar