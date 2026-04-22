Journées européennes des moulins Moulin de pont des vents Montfleur

Montfleur

Journées européennes des moulins

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Journées européennes des moulins le week-end du 16 et 17 mai au Monlin de Pont des Vents de Montfleur.

Samedi Ouvert à la visite, à prix libres toute la journée

Dimanche Marché de producteurs et d’artisans où les visiteurs pourront assister à des démonstrations de vannerie, de tournerie sur bois et de papier recyclé, ainsi que faire aiguiser leurs couteaux par un aiguiseur sur meule à eau.

A 17h le dimanche il y aura sur place un spectacle de conte musical pour tous publics sur le thème des ressources en eau. L’accès au spectacle, aux visites guidées et aux démonstrations est à prix libre. .

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes des moulins

L’événement Journées européennes des moulins Montfleur a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE