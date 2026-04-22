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Journées européennes des moulins Moulin de pont des vents Montfleur

Journées européennes des moulins Moulin de pont des vents Montfleur samedi 16 mai 2026.

Lieu : Moulin de pont des vents

Adresse : 7 Route du Suran

Ville : 39320 Montfleur

Département : Jura

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Montfleur

Journées européennes des moulins

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16

Journées européennes des moulins le week-end du 16 et 17 mai au Monlin de Pont des Vents de Montfleur.

Samedi Ouvert à la visite, à prix libres toute la journée

Dimanche Marché de producteurs et d’artisans où les visiteurs pourront assister à des démonstrations de vannerie, de tournerie sur bois et de papier recyclé, ainsi que faire aiguiser leurs couteaux par un aiguiseur sur meule à eau.
A 17h le dimanche il y aura sur place un spectacle de conte musical pour tous publics sur le thème des ressources en eau. L’accès au spectacle, aux visites guidées et aux démonstrations est à prix libre.   .

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89 

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English : Journées européennes des moulins

L’événement Journées européennes des moulins Montfleur a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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