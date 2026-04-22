Journées européennes des moulins Moulin de pont des vents Montfleur
Journées européennes des moulins Moulin de pont des vents Montfleur samedi 16 mai 2026.
Montfleur
Journées européennes des moulins
Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Journées européennes des moulins le week-end du 16 et 17 mai au Monlin de Pont des Vents de Montfleur.
Samedi Ouvert à la visite, à prix libres toute la journée
Dimanche Marché de producteurs et d’artisans où les visiteurs pourront assister à des démonstrations de vannerie, de tournerie sur bois et de papier recyclé, ainsi que faire aiguiser leurs couteaux par un aiguiseur sur meule à eau.
A 17h le dimanche il y aura sur place un spectacle de conte musical pour tous publics sur le thème des ressources en eau. L’accès au spectacle, aux visites guidées et aux démonstrations est à prix libre. .
Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89
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English : Journées européennes des moulins
L’événement Journées européennes des moulins Montfleur a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE