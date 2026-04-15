Journées européennes du patrimoine 2026 Baldenheim
dimanche 20 septembre 2026 · Baldenheim
Informations pratiques
Baldenheim
Journées européennes du patrimoine 2026
1 rue de l’Eglise Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre ou commentée de l’Eglise Historique
Visite libre ou commentée de l’église historique et de ses fresques des XIVème et XVème siècles. 0 .
1 rue de l’Eglise Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 30
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English :
Free or guided tour of the Historical Church
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Baldenheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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