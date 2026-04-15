Informations pratiques

Baldenheim

Journées européennes du patrimoine 2026

1 rue de l’Eglise Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre ou commentée de l’Eglise Historique

Visite libre ou commentée de l’église historique et de ses fresques des XIVème et XVème siècles. 0 .

1 rue de l’Eglise Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 30

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English :

Free or guided tour of the Historical Church

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Baldenheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme