Visite Ried au pas des villageois Baldenheim
vendredi 28 août 2026 · Baldenheim
Informations pratiques
Baldenheim
Visite Ried au pas des villageois
Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez Baldenheim, un petit village du Ried qui cache quelques trésors insoupçonnés
Découvrez Baldenheim, un petit village du Ried qui cache quelques trésors insoupçonnés. Visitez son église du 11ème siècle, découvrez qui était le célèbre compositeur natif du village et enfin, laissez-vous guider dans un musée hors du commun où objets anciens du quotidien prennent vie. Programme soutenu par la Communauté de communes de Sélestat et territoires. En partenariat avec la commune de Baldenheim. 0 .
Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
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English :
Discover Baldenheim, a small village in the Ried region that hides a few unsuspected treasures
L’événement Visite Ried au pas des villageois Baldenheim a été mis à jour le 2026-07-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme