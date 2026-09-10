Journées Européennes du Patrimoine 2026 Canari, Canari, Canari
samedi 19 septembre 2026 · Canari
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Canari Samedi 19 septembre, 19h15 Canari Haute-Corse
Inscription obligatoire au 06 52 04 77 70
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Venez découvrir les secrets du hameau de Pieve et de ses trois églises à la lueur de la lune et de lanternes
La place du clocher, l’église romane Santa Maria Assunta, la Confrérie de Santa Croce et le couvent franciscain San Francescu
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Visite nocturne des églises du hameau de Pieve
© Jean Michel AMBROSINI