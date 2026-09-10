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AGENDA · Canari

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Canari, Canari, Canari

samedi 19 septembre 2026 · Canari

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Canari, Canari, Canari

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Canari
Adresse
20217 Canari
Ville
20217 Canari
Département
Haute-Corse
Tarif
Inscription obligatoire au 06 52 04 77 70

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Canari Samedi 19 septembre, 19h15 Canari Haute-Corse

Inscription obligatoire au 06 52 04 77 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets du hameau de Pieve et de ses trois églises à la lueur de la lune et de lanternes
La place du clocher, l’église romane Santa Maria Assunta, la Confrérie de Santa Croce et le couvent franciscain San Francescu

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Visite nocturne des églises du hameau de Pieve

© Jean Michel AMBROSINI