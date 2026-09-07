Journées européennes du patrimoine 2026 – Château de Montal, Château de Montal, Saint-Jean-Lespinasse

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – Château de Montal 19 et 20 septembre Château de Montal Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout le weekend, le château de Montal vous ouvre gratuitement ses portes !

Château de Montal Route de Montal, 46400 Saint-Jean-Lespinasse, France Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie Domaine mentionné dès le XIVe siècle. Château élevé entre 1523 et 1534 par Jeanne de Balzac d’Entraigues à l’emplacement d’une ancienne forteresse. Il se compose de deux ailes autour de la cour d’honneur. L’escalier monumental est un chef d’œuvre de sculpture Renaissance. Il a été vendu comme bien national en 1800. Domaine reconstitué par Maurice Fenaille au début du XXe siècle, avant sa donation à l’Etat en mai 1913. Le moulin, attesté dans le cadastre de 1830, est installé sur un ruisseau à faible débit, mais équipé en amont de deux réservoirs ovales creusés dans le lit du ruisseau : un seul subsiste encore. Cet édifice à quatre niveaux à l’allure d’une demeure de campagne cossue avec toiture à la Mansart percée de lucarnes, deux sur la façade principale surmontée d’un pigeonnier, une sur chacun des deux côtés. L’entrée se fait au sous-sol, par une porte portant la date 1870. En contrebas, à l’intérieur du moulin, une roue à aubes par en dessus, de 4,30m de diamètre, avec tous ses engrenages et renvois d’angle, entraînait deux paires de meules en place au rez-de-chaussée : l’une possède encore sa trémie. Le moulin s’arrête au début du XXe siècle. La toiture est refaite en totalité en 1991.

Tout le weekend, le château de Montal vous ouvre gratuitement ses portes !

© Sammy Billon – Centre des monuments nationaux