Journées Européennes du Patrimoine 2026, Château-fort de Rambures, Rambures

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 2026 19 et 20 septembre Château-fort de Rambures Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cela fait un peu plus d’un demi-siècle que nous partageons un lieu à l’architecture exceptionnelle situé dans les Hauts de France avec les nombreux visiteurs qui franchissent les grilles du Domaine.

A l’occasion de ces deux journées, la visite se fera librement avec la famille et les guides présents dans chaque pièce et qui vous évoqueront la manière dont ils protègent ce patrimoine culturel et qu’ils espèrent pouvoir le préserver pour les générations futures.

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Château-fort de Rambures 8 rue du Château, 80140 Rambures, France Rambures 80140 Somme Hauts-de-France 0322251093 http://www.chateau-rambures-picardie.fr Sentinelle entre la Picardie et la Normandie, le château fort de Rambures constitue un joyau picard de l’architecture féodale du début XVe siècle, construit en briques et pierres. David de Rambures, Grand Maître des Arbalétriers qui périt à la Bataille d’Azincourt en 1415, commença l’édification. Après lui, la figure de Charles de Rambures s’impose, sauveur du roi Henri IV à la Bataille d’Ivry en 1590, ce qui lui valut la préservation de sa place forte : Rambures offre toujours à voir ses éléments de défense, chemins de ronde, mâchicoulis, salle des gardes…les lieux ont évolué au fil des siècles : d’ouvrage militaire, il devint lieu d’agrément. La famille parente des La Roche-Fontenilles dépositaire des lieux depuis 60 ans, pourvut à l’embellissement du domaine avec un parc à l’anglaise de 15 hectares, en ouvrant au public puis en créant également une roseraie de 530 variétés qui est un véritable enchantement. Autoroutes A16, A28, A29

Cela fait un peu plus d’un demi-siècle que nous partageons un lieu à l’architecture exceptionnelle situé dans les Hauts de France avec les nombreux visiteurs qui franchissent les grilles du Domaine.

©Château Fort de rambures