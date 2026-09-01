Journées européennes du patrimoine 2026 Ebersmunster

Informations pratiques

Ebersmunster

Journées européennes du patrimoine 2026

Rue du Général Leclerc Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Accueil par les bénévoles des amis de l’abbatiale et des organistes cotitulaires pour une découverte de cette abbatiale unique en son genre dans le Grand Est

L’équipe des bénévoles des Amis de l’Abbatiale et les organistes titulaires vous accueillent pour vous faire découvrir une abbatiale typique baroque autrichien unique dans la région Grand Est ainsi que son orgue historique du facteur saxon André Silbermann.

Samedi

13h30-17h30 visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles), accueil en tribune du Silbermann par un.e organiste titulaire, visite de la sacristie, projection vidéo + photos dans le transept

15h-16h conférence de Rémy Braumeisen Sans elles, pas d’histoire la part des femmes dans la mémoire des Étichondes consacrée au rôle souvent méconnu des femmes dans la transmission de la mémoire des ducs d’Alsace, depuis le VIIe siècle jusqu’aux lignages princiers européens.

Dimanche

10h-12h visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles), accueil en tribune du Silbermann par un.e organiste titulaire, visite de la sacristie, projetion vidéo + photos dans le transept

11h changement du tableau du Maitre Autel par les membres du Conseil de Fabrique

13h-17h visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles), accueil en tribune du Silbermann par un.e, organiste titulaire, visite de la sacristie, projection vidéo + photos dans le transept

Présentation du métier de facteur d’orgues par Julien Marchal (manufacture Koenig), sous réserve de disponibilité

16h présentation musicale de l’orgue Silbermann assurée par un.e organiste titulaire 0 .

Rue du Général Leclerc Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 32 amisabbatiale.ebersmunster@gmail.com

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English :

Welcome by the volunteers of the Friends of the Abbey and the co-titular organists for a discovery of this unique abbey in the Grand Est

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Ebersmunster a été mis à jour le 2026-08-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme