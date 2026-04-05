Ebersmunster

Récital d’orgue

Rue du Général Leclerc Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Des organistes de renom se mettent au service du prestigieux orgue Silbermann pour le plus grand bonheur des mélomanes

Récital de François Clément

Organiste titulaire de l’orgue de la Cathédrale de Clermont-Ferrand, Président de la Fédération Francophone des Amis de l’orgue.

Ainsi se déploie une saison où la musique baroque et sacrée retrouve toute sa puissance d’émotion celle qui relie les siècles, unit les voix et élève l’âme.

Avant-propos à 16h45. .

Rue du Général Leclerc Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 32 contact@amisabbatiale-ebersmunster.fr

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English :

Renowned organists are at the service of the prestigious Silbermann organ to the delight of music lovers

L’événement Récital d’orgue Ebersmunster a été mis à jour le 2026-04-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme