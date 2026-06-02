Ebersmunster

Marché aux puces du FC Ebersmunster

Centre de la commune Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

21ème édition du marché au puces organisé par le FC Ebersmunster. Buvette et petite restauration sur place

Le FC Ebersmunster organise son 21ème marché aux puces dans les rues du village Rues de l’Eglise, du Fossé, de la Tuilerie, des Bateliers et des Vergers.

Restauration sur place. Grillades sur assiette et sandwichs grillades.

13 € les 5m linéaires et 2 € le m supplémentaire pour les particuliers.

25 € les 5 m linéaires et 2 € le m supplémentaire pour les professionnels. 0 .

Centre de la commune Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 27 13 73 ehrhart.regis79@gmail.com

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English :

21st flea market organized by FC Ebersmunster. Refreshments and snacks on site

L’événement Marché aux puces du FC Ebersmunster Ebersmunster a été mis à jour le 2026-06-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme