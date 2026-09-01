Informations pratiques

Bergues

Journées Européennes du Patrimoine 2026 en CCHF

Rue de la Couronne de Bierne Bergues Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Toutes les visites et animations proposées par les communes du territoire lors de ce week-end exceptionnel seront bientôt disponibles.

Programme en cours d’élaboration.

Toutes les visites et animations proposées par les communes du territoire lors de ce week-end exceptionnel seront bientôt disponibles.

Programme en cours d’élaboration. .

Rue de la Couronne de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France contact@terredeflandretourisme.com

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English :

All the tours and activities offered by the local municipalities during this special weekend will be available soon.

The program is currently being developed.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 en CCHF Bergues a été mis à jour le 2025-08-27 par Terre de Flandre Tourisme