Marathon Bière Flandre Festival Bergues
Marathon Bière Flandre Festival Bergues samedi 26 septembre 2026.
Marathon Bière Flandre Festival
Rue Saint-Winoc Bergues Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
3è édition de ce festival Sportif et Festif.
Convivialité et bonne humeur dans le village des brasseurs mais aussi du sport le dimanche avec 3 parcours de course
* un semi-marathon de 21 km au départ d’Esquelbecq à 9h00
* Au départ de Bergues
un circuit de 13 km départ à 13h00
un marathon de 42 km départ à 10h00
Le village des brasseurs est ouvert à tous samedi et dimanche sur le site de l’Abbaye St Winoc à Bergues (lieu de retrait des dossards et d’arrivée des courses)
Attention le dimanche, l’accès à la ville de Bergues sera très compliqué.
Venez nous retrouver au coeur du festival !
Rue Saint-Winoc Bergues 59380 Nord Hauts-de-France
English :
3rd edition of this sporty and festive festival.
The brewers’ village will be full of good cheer and conviviality, but there’ll also be plenty of sport on Sunday, with 3 race courses:
* a 21 km half-marathon starting in Esquelbecq at 9:00 a.m
* Starting from Bergues
a 13 km circuit starting at 1:00 pm
a 42 km marathon starting at 10:00 a.m
The brewers’ village is open to all on Saturday and Sunday on the site of the Abbaye St Winoc in Bergues (bib withdrawal and race finish area)
Please note: on Sunday, access to the town of Bergues will be very difficult.
Come and meet us at the heart of the festival!
L’événement Marathon Bière Flandre Festival Bergues a été mis à jour le 2025-07-31 par Terre de Flandre Tourisme