Marathon Bière Flandre Festival

Rue Saint-Winoc Bergues Nord

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

3è édition de ce festival Sportif et Festif.

Convivialité et bonne humeur dans le village des brasseurs mais aussi du sport le dimanche avec 3 parcours de course

* un semi-marathon de 21 km au départ d’Esquelbecq à 9h00

* Au départ de Bergues

un circuit de 13 km départ à 13h00

un marathon de 42 km départ à 10h00

Le village des brasseurs est ouvert à tous samedi et dimanche sur le site de l’Abbaye St Winoc à Bergues (lieu de retrait des dossards et d’arrivée des courses)

Attention le dimanche, l’accès à la ville de Bergues sera très compliqué.

Venez nous retrouver au coeur du festival !

Rue Saint-Winoc Bergues 59380 Nord Hauts-de-France

English :

3rd edition of this sporty and festive festival.

The brewers’ village will be full of good cheer and conviviality, but there’ll also be plenty of sport on Sunday, with 3 race courses:

* a 21 km half-marathon starting in Esquelbecq at 9:00 a.m

* Starting from Bergues

a 13 km circuit starting at 1:00 pm

a 42 km marathon starting at 10:00 a.m

The brewers’ village is open to all on Saturday and Sunday on the site of the Abbaye St Winoc in Bergues (bib withdrawal and race finish area)

Please note: on Sunday, access to the town of Bergues will be very difficult.

Come and meet us at the heart of the festival!

L’événement Marathon Bière Flandre Festival Bergues a été mis à jour le 2025-07-31 par Terre de Flandre Tourisme