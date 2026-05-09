Bergues

Brocante à Bergues

5 Rue Léon Claeys Bergues Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Brocante pour particulier et professionnel.

Entrée gratuite.

Accessibilité handicapé.

Buvette et petite restauration sur place

Brocante pour particulier et professionnel.

Entrée gratuite.

Accessibilité handicapé.

Buvette et petite restauration sur place .

5 Rue Léon Claeys Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 11 53 84 23 smedt.bruno@orange.fr

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English :

Flea market for individuals and professionals.

Free admission.

Disabled access.

Refreshments and snacks on site

L’événement Brocante à Bergues Bergues a été mis à jour le 2026-05-09 par Terre de Flandre Tourisme