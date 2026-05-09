Brocante à Bergues Bergues
Brocante à Bergues Bergues samedi 13 juin 2026.
Bergues
Brocante à Bergues
5 Rue Léon Claeys Bergues Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Brocante pour particulier et professionnel.
Entrée gratuite.
Accessibilité handicapé.
Buvette et petite restauration sur place
Brocante pour particulier et professionnel.
Entrée gratuite.
Accessibilité handicapé.
Buvette et petite restauration sur place .
5 Rue Léon Claeys Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 11 53 84 23 smedt.bruno@orange.fr
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English :
Flea market for individuals and professionals.
Free admission.
Disabled access.
Refreshments and snacks on site
L’événement Brocante à Bergues Bergues a été mis à jour le 2026-05-09 par Terre de Flandre Tourisme
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