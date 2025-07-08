Bergues

Les plus beaux dimanches de Bergues

Place de la République Bergues Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Pour la 19e édition, RDV tous les dimanches du 12 juillet au 23 août sur la place de la République.

Venez flâner au cœur de cet événement convivial mêlant marché artisanal, concerts et animations en plein air.

Des animations sont prévues à partir de 11h.

Une sortie idéale pour petits et grands, à vivre tout l’été !

Pour la 19e édition, RDV tous les dimanches du 12 juillet au 23 août sur la place de la République.

Venez flâner au cœur de cet événement convivial mêlant marché artisanal, concerts et animations en plein air.

Des animations sont prévues à partir de 11h.

Une sortie idéale pour petits et grands, à vivre tout l’été ! .

Place de la République Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06

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English :

Every Sunday from July 12 to August 23, the 19th edition will be held on the Place de la République.

Come and stroll in the heart of this convivial event, featuring a craft market, concerts and open-air entertainment.

Entertainment starts at 11am.

An ideal outing for young and old, to be enjoyed all summer long!

L’événement Les plus beaux dimanches de Bergues Bergues a été mis à jour le 2025-07-08 par Terre de Flandre Tourisme