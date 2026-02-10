Atelier Art et Nature dans les remparts de Bergues Bergues

Atelier Art et Nature dans les remparts de Bergues

Place de la République Bergues Nord

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Centre d’Éducation et Nature du Houtland vous propose un atelier créatif au cœur des remparts historiques de Bergues.

Dans une ambiance conviviale et décontractée, partez à la découverte des plantes qui nous entourent à travers différentes pratiques artistiques argile, impressions végétales et autres explorations créatives. Accompagnés par une animatrice passionnée, vous expérimenterez des techniques simples et naturelles pour donner forme à vos inspirations.

Un moment hors du temps pour créer, s’amuser et se reconnecter à la nature… et repartir avec votre propre création.

Le Centre d’Éducation et Nature du Houtland vous propose un atelier créatif au cœur des remparts historiques de Bergues.

Dans une ambiance conviviale et décontractée, partez à la découverte des plantes qui nous entourent à travers différentes pratiques artistiques argile, impressions végétales et autres explorations créatives. Accompagnés par une animatrice passionnée, vous expérimenterez des techniques simples et naturelles pour donner forme à vos inspirations.

Un moment hors du temps pour créer, s’amuser et se reconnecter à la nature… et repartir avec votre propre création. .

Place de la République Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06 contact@terredeflandretourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Centre d?Éducation et Nature du Houtland offers you a creative workshop in the heart of the historic ramparts of Bergues.

In a friendly, relaxed atmosphere, discover the plants that surround us through various artistic practices: clay, plant prints and other creative explorations. Accompanied by a passionate animator, you’ll experiment with simple, natural techniques to give shape to your inspirations.

A moment out of time to create, have fun and reconnect with nature? and leave with your own creation.

L’événement Atelier Art et Nature dans les remparts de Bergues Bergues a été mis à jour le 2026-02-10 par Terre de Flandre Tourisme