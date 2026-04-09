Rallye Bleu 2.0, la Route du lin Bergues

Bergues

Rallye Bleu 2.0, la Route du lin

468 Rue de la Couronne de Bierne Bergues Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Notre rallye cyclotouristique de 50 km fait peau neuve !

Cet incontournable parcours vélo vous est proposé en mode chasse au trésor numérique inédite, toujours placée sous le signe du lin.

L’application gratuite Geogaming téléchargée sur votre téléphone sera votre guide !

Vous partirez en autonomie à la découverte du patrimoine du lin et de la Flandre à travers une série de questions tout au long du parcours, pour une balade ludique et enrichissante au cœur des paysages de Flandre.

Dès 9h publication du parcours sur l’application.

Midi Restauration sur réservation à mi-parcours à la Ferme de l’Haezepoël à Hondschoote (Marché Fermier) ou pique-nique tiré du sac

A 17h fin du rallye

A 17h30 remise des lots

⚠️ Pour votre sécurité, n’oubliez pas de porter un casque et une chasubles réfléchissantes durant la journée

Notre rallye cyclotouristique de 50 km fait peau neuve !

Cet incontournable parcours vélo vous est proposé en mode chasse au trésor numérique inédite, toujours placée sous le signe du lin.

L’application gratuite Geogaming téléchargée sur votre téléphone sera votre guide !

Vous partirez en autonomie à la découverte du patrimoine du lin et de la Flandre à travers une série de questions tout au long du parcours, pour une balade ludique et enrichissante au cœur des paysages de Flandre.

Dès 9h publication du parcours sur l’application.

Midi Restauration sur réservation à mi-parcours à la Ferme de l’Haezepoël à Hondschoote (Marché Fermier) ou pique-nique tiré du sac

A 17h fin du rallye

A 17h30 remise des lots

⚠️ Pour votre sécurité, n’oubliez pas de porter un casque et une chasubles réfléchissantes durant la journée .

468 Rue de la Couronne de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 53 00 contact@terredeflandretourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our 50-km cycle touring rally is getting a makeover!

We’re now offering a new digital treasure hunt mode for this not-to-be-missed bike tour, with a new flax theme.

The free Geogaming application downloaded onto your phone will be your guide!

You’ll set off on your own to discover the heritage of flax and Flanders through a series of questions along the way, for a fun and rewarding ride through the heart of the Flanders countryside.

From 9 a.m. publication of the route on the app.

Noon: Catering on reservation at the Ferme de l’Haezepoël in Hondschoote (Farmers’ Market) or picnic on site

5pm: End of rally

5:30 pm: Prize-giving ceremony

?? For your safety, don’t forget to wear a helmet and reflective vest ? during the day ?

L’événement Rallye Bleu 2.0, la Route du lin Bergues a été mis à jour le 2026-04-09 par Terre de Flandre Tourisme