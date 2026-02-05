Examen national de Carillon

Place de la République Bergues Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Durant l’après-midi le beffroi de Bergues vibrera au son du carillon à l’occasion de l’examen national organisé par la Guilde des Carillonneurs de France.

Depuis la place, laissez-vous porter par les mélodies interprétées par les différents candidats, un moment musical à savourer au cœur de la ville.

Afin de permettre le bon déroulement de l’événement, les montées au beffroi seront suspendues à partir de 14 h.

Place de la République Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06

English :

During the afternoon, the Bergues belfry will vibrate to the sound of the carillon as part of the national examination organized by the Guilde des Carillonneurs de France.

From the square, let yourself be carried away by the melodies played by the various candidates, a musical moment to be savored in the heart of the town.

To ensure the smooth running of the event, the belfry will be closed from 2 p.m. onwards.

L’événement Examen national de Carillon Bergues a été mis à jour le 2026-02-05 par Terre de Flandre Tourisme