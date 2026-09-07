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Journées Européennes du patrimoine 2026, Gare de la Roche (Petit Anjou), Saint-Jean-de-Linières

samedi 19 septembre 2026 · Gare de la Roche (Petit Anjou) · Saint-Jean-de-Linières

Journées Européennes du patrimoine 2026, Gare de la Roche (Petit Anjou), Saint-Jean-de-Linières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare de la Roche (Petit Anjou)
Adresse
9 Route de Bouchemaine - 49070 St-Jean-de-Linières
Ville
49070 Saint-Jean-de-Linières
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Adultes : 4 euros ; Enfants de plus de 5 ans, 2 euros ; Moins de 5 ans : gratuit.

Journées Européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Gare de la Roche (Petit Anjou) Maine-et-Loire

Adultes : 4 euros ; Enfants de plus de 5 ans, 2 euros ; Moins de 5 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant les journées européennes du patrimoine, découvrez le savoir faire des membres du Petit Anjou pour restaurer et faire revivre le patrimoine ferroviaire de l’Anjou

Gare de la Roche (Petit Anjou) 9 Route de Bouchemaine – 49070 St-Jean-de-Linières Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Restaurer d’anciens trains et une ancienne gare, cela mobilise de nombreuses compétences !

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