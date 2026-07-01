Musée du Petit Anjou, Gare du Petit Anjou, Saint-Jean-de-Linières

Informations pratiques

Musée du Petit Anjou 19 et 20 septembre Gare du Petit Anjou Maine-et-Loire

5 € adulte, 2.50 € enfant à partir de 5 ans, gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comme chaque année, le musée du Petit-Anjou participe aux Journées européennes du patrimoine. Cette année, l’exposition met en avant l’histoire des vélos, des débuts à nos jours, avec un focus sur les vélos civils et de course, notamment les anciens vélos du Tour de France.

Quelques solex seront également présentés. Les visiteurs possédant des solex sont invités à les apporter pour enrichir l’exposition.

Le public pourra aussi découvrir la gare, l’histoire du Petit Anjou, l’avancement des restaurations en cours, ainsi que profiter d’un petit tour en train dans la gare.

Et peut-être une belle surprise pour tous.

Gare du Petit Anjou 9 route de Bouchemaine 49070 Saint Jean de Linières Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241397551 https://www.petit-anjou.fr «L’ AAPA» est une association loi de 1901 d’intérêt collectif, qui a pour but d’assurer la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur, auprès du public, du patrimoine concernant le chemin de fer d’intérêt local de l’Anjou, dit « Petit Anjou », et, secondairement, les chemins de fer à voie d’un mètre. Elle a également pour vocation de préserver et de transmettre l’histoire et le souvenir du patrimoine ferroviaire angevin.

Composée de 250 membres bénévoles, elle compte 35 bénévoles actifs à la réhabilitation Accès tout véhicules et parking

Comme chaque année, le musée du Petit-Anjou participe aux Journées européennes du patrimoine. Cette année, l’exposition met en avant l’histoire des vélos, des débuts à nos jours, avec un focus sur et…

©Guillaume Raclin