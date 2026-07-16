Un déjeuner sur l’herbe au Petit Anjou, Gare de la Roche (Petit Anjou), Saint-Jean-de-Linières

Informations pratiques

Un déjeuner sur l’herbe au Petit Anjou Dimanche 9 août, 10h00 Gare de la Roche (Petit Anjou) Maine-et-Loire

5 € adultes, 2.50 enfants, gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Le Musée du Petit Anjou et l’association Urban Sketchers vous invitent à partager une journée conviviale autour du patrimoine, de la peinture, de l’écriture et du dessin. Venez installer votre couverture et pique-niquer avec les bénévoles de l’association.

Des peintres seront présents toute la journée pour fixer sur leur carnet ou leur chevalet les véhicules, les bâtiments, l’ambiance de la gare. Sur demande, ils pourront croquer votre portrait. Un atelier peinture attendra les enfants.

Si l’âme d’écrivain vous anime, le Musée proposera un atelier d’écriture pour petits et grands. Quelques nouvelles sélectionnées pourront être intégrées sur notre bulletin trimestriel. À 16 h exposition des œuvres et vente possible.

Venez costumés, toutes époques et participez à un concours d’élégance pour adultes et enfants, cadeau à la clé.

Découverte de la gare historique et tour en train

Gare de la Roche (Petit Anjou) 9 Route de Bouchemaine – 49070 St-Jean-de-Linières Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@petit-anjou.fr »}]

Une journée autour du patrimoine, peinture, écriture, dessin. Venez pique-niquer et admirer les peintres dans la gare, ateliers pour enfants, exposition et concours d’élégance avec remise de prix.

Yves Devalckeneer