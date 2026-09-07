Journées européennes du patrimoine 2026 – Jardin médiéval et balade champ de bataille, Centre Azincourt 1415, Azincourt

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – Jardin médiéval et balade champ de bataille 19 et 20 septembre Centre Azincourt 1415 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, plongez au cœur du Moyen Âge !

Au programme :

⛺ De 10h à 17h30 : mini campement médiéval avec démonstrations de combats, vie quotidienne, etc.

⚔ 11h & 15h : Visite guidée du Centre Azincourt 1415

le 19 septembre de 9h30 à 12h30 : Séance d’entretien participatif, médiation et visite du jardin médiéval (sur réservation)

Nouveauté 2026 : Entrée aux animations et au Centre Azincourt 1415 offerte

Centre Azincourt 1415 24 rue Charles VI Azincourt 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.74.63.00.24 https://azincourt1415.com/ Le « Centre Azincourt 1415 » est un centre d’interprétation historique ayant pour mission de valoriser et entretenir la mémoire de la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415 mais aussi de témoigner auprès des générations futures de l’héritage historique et culturel que nous a laissé la guerre de Cent Ans, conflit qui déchire les royaumes de France et d’Angleterre de 1337 à 1453.

Les 19 et 20 septembre, plongez au cœur du Moyen Âge !

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