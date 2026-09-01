UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Montsaugeonnais

Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny Le Montsaugeonnais

dimanche 20 septembre 2026 · Le Montsaugeonnais

Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny Le Montsaugeonnais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Église Saint-Symphorien
Ville
52190 Le Montsaugeonnais
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Le Montsaugeonnais

Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny

Église Saint-Symphorien Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Cette église est l’unique vestige d’un ancien prieuré fondé au XIe siècle et détruit pendant la guerre de Trente Ans.
Visite libre   .

Église Saint-Symphorien Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 30 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Le Montsaugeonnais (Haute-Marne)