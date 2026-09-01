Informations pratiques

Le Montsaugeonnais

Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny

Église Saint-Symphorien Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Cette église est l’unique vestige d’un ancien prieuré fondé au XIe siècle et détruit pendant la guerre de Trente Ans.

Visite libre .

Église Saint-Symphorien Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 30 41

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Aubigny Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres