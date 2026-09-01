Journées Européennes du Patrimoine à Prauthoy Le Montsaugeonnais
dimanche 20 septembre 2026 · Le Montsaugeonnais
Informations pratiques
Le Montsaugeonnais
Journées Européennes du Patrimoine à Prauthoy
Église Saint-Pia Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Édifice religieux de style gothique dont les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. L’église conserve un mobilier intéressant.
Visite libre .
Église Saint-Pia Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 30 41
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Prauthoy Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres