Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres Aujeurres
dimanche 20 septembre 2026 · Aujeurres
Informations pratiques
Aujeurres
Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres
Église Saint-Didier Aujeurres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Visite libre et guidée de l’église Saint-Didier et de la chapelle Saint-Georges.
Également sur place exposition Aujeurres en 1900. .
Église Saint-Didier Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 16 71 18 mairie.aujeurres@orange.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Aujeurres (Haute-Marne)
- Exposition : Aujeurres en 1900, Eglise Saint-Didier, Aujeurres 18 septembre 2026