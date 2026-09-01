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Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres Aujeurres

dimanche 20 septembre 2026 · Aujeurres

Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres Aujeurres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Église Saint-Didier
Ville
52190 Aujeurres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Aujeurres

Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres

Église Saint-Didier Aujeurres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Visite libre et guidée de l’église Saint-Didier et de la chapelle Saint-Georges.

Également sur place exposition Aujeurres en 1900.   .

Église Saint-Didier Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 16 71 18  mairie.aujeurres@orange.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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