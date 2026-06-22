Journées européennes du patrimoine à Auzits Auzits samedi 19 septembre 2026.

Auzits

Journées européennes du patrimoine à Auzits

Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de la crypte gratuite de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.

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Auzits 12390 Aveyron Occitanie

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English :

Free guided tour of the crypt from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm. Free admission.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Auzits Auzits a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)