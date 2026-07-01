Visite guidée : à la découverte de la crypte d’Auzits !, Crypte d’Auzits, Auzits

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de la crypte d’Auzits ! 19 et 20 septembre Crypte d’Auzits Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de la crypte d’Auzits

Venez découvrir les secrets de la crypte d’Auzits lors d’une visite guidée captivante.

Un voyage dans le temps pour percer les mystères de ce lieu chargé d’histoire.

Crypte d’Auzits Église Saint-Maurice, 12390 Auzits Auzits 12390 Aveyron Occitanie 05 65 63 45 28 Dans le Pays Rignacois, existe un lieu fascinant, gardé secret à l’abri des regards. Sous l’église Saint-Maurice d’Auzits, se trouve une crypte datant du XIe siècle, l’une des deux seules du genre dans tout le département. À l’origine, cette crypte était située à l’intérieur d’un château fort !

Les voyageurs parcourant les routes de notre territoire ont la chance de pouvoir visiter ce site en toute liberté et autonomie. Pour cela, deux documents ont été mis à la disposition de chacun sur la porte d’entrée de la crypte.

Le premier document écrit vous guide autour de l’église et retrace les grandes étapes de l’évolution architecturale du lieu, ainsi que l’histoire millénaire du village.

Le second document, illustré de nombreuses photos, vous offre une visite virtuelle de la crypte, vous permettant ainsi de découvrir les mystères et la beauté de ce lieu chargé d’histoire.

Venez découvrir les secrets que renferme la crypte à travers une visite guidée !

©Christian Bousquet Rodez