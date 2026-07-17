Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée

Informations pratiques

Brée

Journées Européennes du Patrimoine à Brée

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée de la résidence seigneuriale des XIIIe XVIe siècles , entourées de douves en eau et du jardin d’inspiration Renaissance.

Accès libre. .

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Brée Brée a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons