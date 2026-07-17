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AGENDA · Brée

Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée

samedi 19 septembre 2026 · Route de St Christophe-du-Luat · Brée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route de St Christophe-du-Luat
Adresse
Château de la Grande-Courbe
Ville
53150 Brée
Département
Mayenne
Tarif

Brée

Journées Européennes du Patrimoine à Brée

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée de la résidence seigneuriale des XIIIe XVIe siècles , entourées de douves en eau et du jardin d’inspiration Renaissance.
Accès libre.   .

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Brée Brée a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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