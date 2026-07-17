Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée
samedi 19 septembre 2026 · Route de St Christophe-du-Luat · Brée
Informations pratiques
Brée
Journées Européennes du Patrimoine à Brée
Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée de la résidence seigneuriale des XIIIe XVIe siècles , entourées de douves en eau et du jardin d’inspiration Renaissance.
Accès libre. .
Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Brée Brée a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Brée (Mayenne)
- Journées du patrimoine, Château de la Grande Courbe, Brée 19 septembre 2026