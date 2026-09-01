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Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny

samedi 19 septembre 2026 · Is-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Église Saint-Rémy
Ville
52140 Is-en-Bassigny
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Is-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny

Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
L’église de Saint-Rémy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1928.   .

Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 73 64 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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