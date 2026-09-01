Informations pratiques

Is-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny

Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

L’église de Saint-Rémy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1928. .

Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 73 64

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres