Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny
samedi 19 septembre 2026 · Is-en-Bassigny
Informations pratiques
Is-en-Bassigny
Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny
Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
L’église de Saint-Rémy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1928. .
Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 73 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres