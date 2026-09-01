Journées Européennes du Patrimoine à la Découverte du blé noir et de la galette Pipriac
samedi 19 septembre 2026 · Pipriac
Informations pratiques
Pipriac
Journées Européennes du Patrimoine à la Découverte du blé noir et de la galette
5, rue Duguesclin Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A travers notre exposition thématique la Confrérie Piperia la Galette de Pipriac vous emmène à la découverte du blé noir et de la Galette. Vous ferez la connaissance du blé noir( origines, la plante, sa culture, la récolte, les différentes utilisations… )Vous découvrirez également l’emblématique galette de blé noir notamment avec la présentation de notre riche patrimoine de vieux outils et ustensiles. Vous pourrez constater le lien profond qu’il existe entre la Galette et notre Pays de Redon et de Vilaine. .
5, rue Duguesclin Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 22 53 87
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Découverte du blé noir et de la galette Pipriac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE REDON
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