Informations pratiques

Pipriac

Fête de la Galette

Espace Albert Poulain Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Notre Fête de la Galette 2026 débutera par le Concours National de la Meilleure Galette réservé aux professionnels de la Crêperie et de la Vente à Emporter . A partir de 10h Salon des Produits du Terroir avec la présence de nombreux producteurs. En l’église de Pipriac à 11h Messe des Confréries animée par le Bagad Kerlenn Pondi de Pontivy suivie de la bénédiction du blé noir sur le parvis et du défilé. De 12h à 19h vous dégusterez Galettes et Crêpes sans oublier l’emblématique galette-saucisse . L’après midi sera ponctué par le battage à l’ancienne ainsi que les prestations du P’tit Fermier , du bagad et cercle Kerlenn Pondi de Pontivy. Vers 18h la remise des prix du Concours National de la Meilleure Galette viendra en conclusion de notre 31ème Fête de la Galette de Pipriac. .

Espace Albert Poulain Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 22 53 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Galette Pipriac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON