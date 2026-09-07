Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Pipriac, Super U Pipriac, Pipriac

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Pipriac Vendredi 9 octobre, 10h00 Super U Pipriac Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Super U Pipriac 47 rue de l’Avenir 35550 Pipriac Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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