AGENDA · Pipriac
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Pipriac, Super U Pipriac, Pipriac
vendredi 9 octobre 2026 · Super U Pipriac · Pipriac
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Pipriac Vendredi 9 octobre, 10h00 Super U Pipriac Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00
Super U Pipriac 47 rue de l’Avenir 35550 Pipriac Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne
À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous
© Système U
À voir aussi à Pipriac (Ille-et-Vilaine)
- Expositions Pipriac 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à la Découverte du blé noir et de la galette Pipriac 19 septembre 2026
- Chapitre solennel de la confrérie piperia la galette Pipriac 26 septembre 2026
- Fête de la Galette Pipriac 27 septembre 2026