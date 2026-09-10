Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey, Ferme du Sougey, Marsonnas

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey 19 et 20 septembre Ferme du Sougey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)

– Découverte du passé vinicole avec présentation de la cuve à raisin et du pressoir à cidre

– Exposition sur la bataille de Montrevel par l’association New Jersey Cavalry

Ferme du Sougey route du sougey 01340 Marsonnas Marsonnas 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)

© Les amis du Sougey