Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey, Ferme du Sougey, Marsonnas
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Sougey · Marsonnas
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey 19 et 20 septembre Ferme du Sougey Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)
– Découverte du passé vinicole avec présentation de la cuve à raisin et du pressoir à cidre
– Exposition sur la bataille de Montrevel par l’association New Jersey Cavalry
Ferme du Sougey route du sougey 01340 Marsonnas Marsonnas 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)
© Les amis du Sougey