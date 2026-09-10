UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marsonnas

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey, Ferme du Sougey, Marsonnas

samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Sougey · Marsonnas

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey, Ferme du Sougey, Marsonnas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme du Sougey
Adresse
route du sougey 01340 Marsonnas
Ville
01340 Marsonnas
Département
Ain

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey 19 et 20 septembre Ferme du Sougey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)
– Découverte du passé vinicole avec présentation de la cuve à raisin et du pressoir à cidre
– Exposition sur la bataille de Montrevel par l’association New Jersey Cavalry

Ferme du Sougey route du sougey 01340 Marsonnas Marsonnas 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
– Visites commentées de la Ferme et de ses bâtiments (45 minutes)

© Les amis du Sougey