Journées européennes du patrimoine à la Fondation Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine à la Fondation Lee Ufan Arles

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Lee Ufan Arles ouvre ses portes et propose des visites guidées autour de ses expositions consacrées à l’image ainsi que de l’architecture remarquable de l’Hôtel Vernon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Lee Ufan Arles invite le public à découvrir librement ses espaces, ses œuvres et ses expositions au cœur de l’Hôtel Vernon, édifice emblématique du centre historique d’Arles.



Le samedi, deux visites guidées sont proposées. La visite Résister à l’ordinaire accompagne les deux expositions dédiées à l’image à travers les œuvres de Park Chan-wook et Pooya Abbasian. Une invitation à dépasser l’évidence du quotidien pour y déceler des récits de résistance et renouveler notre regard.



En fin de journée, la visite Au cœur de l’Hôtel Vernon permet de découvrir l’architecture singulière de ce bâtiment historique, dont l’histoire remonte au XVIe siècle.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



– Visite libre de Lee Ufan Arles de 10h à 19h.



Samedi 19 septembre



– Visite guidée Résister à l’ordinaire à 10h. Découverte des expositions consacrées aux œuvres de Park Chan-wook et Pooya Abbasian. Gratuit, sur réservation.

– Visite guidée Au cœur de l’Hôtel Vernon à 17h. Découverte de l’histoire et de l’architecture de l’Hôtel Vernon. Gratuit, sur réservation. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

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English :

To mark European Heritage Days, Lee Ufan Arles is opening its doors and offering guided tours of its exhibitions dedicated to the image, as well as the remarkable architecture of the Hôtel Vernon.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Fondation Lee Ufan Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles