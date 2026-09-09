Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Vincent van Gogh Arles ouvre gratuitement ses portes avec l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. et des visites guidées de ses œuvres pérennes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Vincent van Gogh Arles invite le public à découvrir gratuitement son exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. ainsi que les œuvres pérennes intégrées à son architecture.



Tout au long du week-end, profitez d’une visite libre de l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. .



Des visites guidées de 30 minutes permettront également de porter un autre regard sur l’architecture de la Fondation et ses œuvres pérennes. Le parcours invite notamment à découvrir le portail de Bertrand Lavier et l’installation lumineuse de Raphael Hefti.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



Visite libre de l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. de 10h à 17h30.

Visite guidée Découverte des œuvres pérennes de la Fondation à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. Durée 30 min. Gratuit, sur réservation. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Vincent van Gogh Foundation in Arles is offering free admission to its exhibition “SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co.” and guided tours of its permanent collection.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles