Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Vincent van Gogh Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Vincent van Gogh Arles ouvre gratuitement ses portes avec l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. et des visites guidées de ses œuvres pérennes.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Vincent van Gogh Arles invite le public à découvrir gratuitement son exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. ainsi que les œuvres pérennes intégrées à son architecture.
Tout au long du week-end, profitez d’une visite libre de l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. .
Des visites guidées de 30 minutes permettront également de porter un autre regard sur l’architecture de la Fondation et ses œuvres pérennes. Le parcours invite notamment à découvrir le portail de Bertrand Lavier et l’installation lumineuse de Raphael Hefti.
Informations pratiques et horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Visite libre de l’exposition SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co. de 10h à 17h30.
Visite guidée Découverte des œuvres pérennes de la Fondation à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. Durée 30 min. Gratuit, sur réservation. .
Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate European Heritage Days, the Vincent van Gogh Foundation in Arles is offering free admission to its exhibition “SUSPECTS — Van Gogh, Tricksters & Co.” and guided tours of its permanent collection.
L’événement Journées européennes du patrimoine à la Fondation Vincent van Gogh Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Moment au Campo Ganaderia Pagès-Mailhan Route des Saintes Marie de la Mer Arles 9 septembre 2026
- Lancement de la Feria du Riz Arles 10 septembre 2026
- Congo Boy Avant-première en plein air Croisière Arles 10 septembre 2026
- La Bodega des Andalouses Feria du Riz Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Arles 10 septembre 2026
- NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala, Croisière, Arles 10 septembre 2026